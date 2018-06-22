Блез Матюиди: "Перуанцы создали много проблем"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди остался доволен победой над Перу (1:0) в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2018. Французы обеспечили себе выход в 1/8 финала.

– Я очень доволен победой, – цитирует A Bola Матюиди. – Во время матча мы могли, конечно, добиться большего. Мы сделали все, чтобы выиграть. У нас было несколько возможностей забить, но перуанцы создали много проблем. Нужно поздравить их с хорошей игрой. Чемпионат мира сложен для всех.

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