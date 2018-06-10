Блез Матюиди: "Матч с США – это хороший урок в преддверии чемпионата мира"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди, комментируя товарищеский матч с США (1:1), отметил, что американцы преподнесли ему и его партнерам хороший урок накануне старта чемпионата мира в России.

- Нам противостояла хорошо организованная команда. У нас было много возможностей, думаю, мы нанесли 16 ударов по воротам, - приводит L'Equipe слова Матюиди. - Они же реализовали полумомент и были очень эффективны. В последние 30 минут нам не хватило инстинкта убийцы. Думаю, это был хороший урок в преддверии чемпионата мира.

На чемпионате мира французы сыграют в группе С с командами Австралии (16 июня), Перу (21 июня) и Дании (26 июня).

Напомним, национальная команда США пробиться не мировое первенство не смогла.

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