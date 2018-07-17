Блез Матюиди: "Матч с Аргентиной был самым сложным для Франции на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди считает, что для команды самым сложным на ЧМ-2018 был матч 1/8 финала против сборной Аргентины (4:3). Французы завоевали чемпионский титул.

– Это был наш самый сложный матч на этом турнире, – цитируют француза "Известия". – Мы с самого начала понимали, что Аргентина – отличная команда, несмотря на их трудности в группе. Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и остальные игроки провели отличный матч. Тем и ценнее то, что мы смогли их одолеть, проявив характер в момент, когда проигрывали в счете. После этого мы были полностью уверены в себе, и нас было уже не остановить на пути к триумфу.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. В финале французы обыграли сборную Хорватии (4:2).