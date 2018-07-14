Блез Матюиди: "Хорватия трижды играла дополнительное время, но это не будет преимуществом для нас"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди - о финале ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

- Нам нужно продолжать играть в свой футбол, как и в предыдущих матчах, - цитирует игрока сайт Федерации футбола Франции. - Мы показали очень хороший футбол. В частности, в матчах плей-офф. Мы знаем, как защищаться, мы хорошо отбираем мячи и проводим быстрые атаки. Мы также знаем, как проводить позиционные атаки. Нам нужно будет показать это в матче с великолепной командой, в которой играют опытные футболисты высокого уровня. Они трижды сыграли дополнительное время, но я не думаю, что это помешает им и будет преимуществом для нас. Вспомните хотя бы их последний матч.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)