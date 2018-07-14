Блез Матюиди: "Готов еще несколько месяцев со сборной Франции провести в России"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди признался, что чемпионат мира-2018 понравился ему больше, чем все предыдущие международные турниры. Француз готов еще несколько месяцев провести в России.

– Мы хорошо провели время здесь, – цитирует пресс-служба федерации футбола Франции Матюиди. – Я сыграл на нескольких международных турнирах, и думаю, что на ЧМ-2018 чувствовал себя лучше всего. У нас есть молодая команда, которая живет с отличной атмосферой. Мог бы пробыть здесь еще несколько месяцев. Но всему есть конец, будем надеяться, что он будет счастливым.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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