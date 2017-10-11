Блэз Матюиди: "Франция достигла своей цели, теперь ее необходимо смаковать"

Полузащитник сборной Франции Блэз Матюиди доволен выходом в финальную стадию чемпионата мира-2018. Вчера французы обыграли Белорусию (2:1) и финишировали на первом месте в своей отборочной группе.

- Это особенный вечер, это здорово. Иметь шанс сыграть на чемпионате мира - это волшебство, такое не каждому дается, - цитирует L'Equipe Матюиди. - Цель достигнута, ее необходимо смаковать.

- У этой команды большой потенциал?

- У нас очень большой потенциал, мы знаем, что можем стать еще лучше. У нас есть молодежь с большим талантом, а также опытные игроки, которые всегда там. Однако нам нужно отладить свои действия до автоматизма.

- Что будет следующим летом?

- Давайте сначала насладимся этим результатом. Мы очень конкурентоспособная сборная, но мы не единственные. У нас еще будет время подумать о завтрашнем дне.

Трансляция матча Франция - Белоруссия