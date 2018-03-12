Блаттер собирается приехать на ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прервал молчание и дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором сделал ряд громких заявлений. В частности Блаттер пообещал, что приедет на чемпионат мира-2018 по личному приглашению Президента России Владимира Путина.

– У меня есть приглашение от главы вашего государства. Посмотрим, как в итоге получится – пригласят меня на начало турнира или на финал. Я же не могу требовать и говорить, что хочу побывать там-то и там-то. Приеду как личный гость президента Владимира Владимировича (старательно произносит с русским акцентом. – Прим.А.Б.).

– Кстати, а имя вашего отца…

– Я – Йозеф Йозефович (улыбается).

– Вы сможете приехать только как частное лицо.

– Поеду не как частное лицо. А как экс-президент ФИФА – пусть меня и отстранили на время. (Александр БОБРОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игра открытия турнира и финал будут сыграны на стадионе "Лужники" в Москве.

Сегодня на сайте "СЭ" будет опубликована первая часть интервью Блаттера.