Блаттер прилетел в Москву на чемпионат мира-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сегодня прилетел в Москву, чтобы посетить матчи чемпионата мира-2018. Швейцарец в декабре 2015 года был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Затем срок дисквалификации был сокращен до шести лет. Блаттер имеет право посещать матчи как обычный зритель.

- Я здесь, чтобы насладиться чемпионатом мира, - приводит Reiters слова Блаттера.

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