Блаттер посетит матч Бразилия – Коста-Рика

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что 22 июня он посетит матч чемпионата мира-2018, в котором сыграют сборные Бразилии и Коста-Рики. Накануне экс-глава мирового футбола побывал на игре Марокко – Португалия (0:1), которая прошла в Москве на стадионе "Лужники".

– Сегодня я улетаю в Санкт-Петербург, где завтра планирую посетить матч Бразилия – Коста-Рика, – цитирует ТАСС Блаттера. – Уже из Санкт-Петербурга я отправлюсь домой в Цюрих.

Для меня достаточно трехдневного визита. Знаете, когда я был президентом ФИФА, то за год летал в среднем по 200 тысяч километров.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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