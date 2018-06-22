Блаттер посетил выставку "История отечественного футбола в Петербурге"

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер осетил выставку "История отечественного футбола" в Большом Гостином дворе в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. На выставке представлены ретроспектива игровой формы сборных СССР и России, фотодокументы, кубки и награды из Государственного Музея спорта.

Блаттер сфотографировался на фоне диплома, подтверждающего победу России в выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года. Также он осмотрел стенд, посвященный победе сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне, и "Золотой мяч" лучшего игрока Европы, врученный советскому вратарю Льву Яшину в 1963 году.

Блаттер отстранен от футбольной деятельности на шесть лет по делу о коррупции и в Россию прибыл как неофициальное лицо.

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