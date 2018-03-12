Блаттер пообещал сделать все для отмены отстранения от футбола до ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прервал молчание и дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором сделал ряд громких заявлений. В частности он сказал, что рассчитывает добиться отмены отстранения его от футбольной деятельности до начала чемпионата мира-2018 в России.

– Появилась информация, что вы всерьез намерены добиться отмены вашего наказания – запрета заниматься футбольной деятельностью.

– Идет процесс. Надеюсь, решение будет принято еще до начала чемпионата мира.

– Каковы шансы, что оно окажется для вас положительным?

– Я не приговорен каким-либо судом. Решение спортивное. Меня отстранили так, как отстраняют или дисквалифицируют судью, игрока или тренера. Постараемся сделать все, чтобы отменить это отстранение. (Александр БОБРОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игра открытия турнира и финал будут сыграны на стадионе "Лужники" в Москве.

Сегодня на сайте "СЭ" будет опубликована первая часть интервью Блаттера.