Блаттер – о ВАР: "Нельзя использовать чемпионат мира в качестве подопытного кролика"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер уверен в том, что нет никакой необходимости для использования системы ВАР (видеоассистент арбитра) на чемпионате мира-2018. По его словам, технология еще слишком несовершенна.

– Нельзя использовать чемпионат мира в качестве подопытного кролика, настолько серьезно вмешиваясь в игру, – приводит Marca слова Блаттера. – Использование ВАР в России стало бы ошибкой. Система еще незрелая и многие интерпретируют ее по-разному.

Ранее сообщалось, что ФИФА будет использовать ВАР на чемпионате мира в России. Предполагается, что официально объявлено об этом будет 22 января после заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

СМИ: ФИФА решила использовать ВАР на чемпионате мира-2018 ​