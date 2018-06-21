Блащиковски и Глик готовы сыграть с Колумбией

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски вернулся к тренировкам. Как сообщает официальный Твиттер Федерации футбола Польши, хавбек будет готов сыграть с Колумбией во втором туре группового турнира ЧМ-2018 24 июня.

Напомним, что Блащиковски получил травму в матче с Сенегалом (1:2). Также к матчу с Колумбией в строю будет защитник Камиль Глик, имевший проблемы со здоровьем.

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