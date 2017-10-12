Бизнесмены из ФРГ подарили Путину футболку форварда сборной Германии

Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле на встрече с немецкими бизнесменами поздравил президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Он подарил главе государства футболку сборной Германии под номером центрального нападающего и статуэтку Льва Яшина в качестве талисмана российской сборной.

- Уважаемый господин президент, я не хочу заканчивать свое выступление, не поздравив вас от своего имени и от имени Восточного комитета задним числом с днем рождения, - приводит слова Бюхеле "Р-Спорт". - Вы и Восточный комитет германской экономики одногодки, родились в 1952 году, и это нас объединяет.

Чемпионат мира, определенно, еще теснее свяжет и немцев, и русских. И мы надеемся, что мы будем поддерживать и болеть друг за друга, поэтому вам на это событие в качестве небольшого сувенира и талисмана привезли футболку немецкой национальной команды под номером центрального нападающего - девять, а в качестве талисмана для российской национальной сборной мы нашли небольшую статуэтку Льва Яшина, который, без всякого сомнения, является крупнейшим голкипером двадцатого столетия, которого, кстати, и Германия очень любит.

Тогда наверняка мы и встретимся в рамках большого финала Россия-Германия, и мы с удовольствием приедем на этот финал.