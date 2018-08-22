Бизнес-план по самоокупаемости "Ростов Арены" будет готов к 30 октября

Бизнес-план по выведению на самоокупаемость "Ростов Арены" будет готов к 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по физкультуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна. Арена чемпионата мира-2018 будет передана в региональную собственность в 2019 году.

- Собственником стадиона предполагается наша дирекция чемпионата мира ("Ростов-2018"), - сказал Аракелян. - Что касается бизнес-плана, в настоящее время уже подготовлено техническое задание, конкурсная документация для найма, определения подрядной организации. 30 октября - срок предоставления бизнес-плана в Министерство спорта РФ.

На "Ростов Арене" прошли пять матчей ЧМ-2018, включая игру 1/8 финала Бельгия - Япония (3:2).