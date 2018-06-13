Бишенте Лизаразю: "Игроки сборной Франции уже не дети"

Бывший игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю считает, что нынешнее поколение должно показать характер, чтобы выиграть чемпионат мира. По его словам, таланта футболистам хватает.

– У сборной Франции много талантливых игроков, особенно в атаке. Но нужно научиться выигрывать битвы, – цитирует AFP Лизаразю. – Турнир выявляет лидеров, настоящих бойцов. Они больше не дети. Если хотят выиграть чемпионат мира, то должны поверить в себя и взять на себя ответственность за свою историю. Нужны 5-7 человек, которые смогут стать лидерами и подталкивать команду к победе, когда она будет в них нуждаться.

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