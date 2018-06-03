Билялетдинов - о заявке России на ЧМ-2018: "Ждал Чалова и Рауша в списке"

Известный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018. В окончательный список не вошли голкипер Сослан Джанаев ("Рубин"), защитник Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев (оба – "Динамо") и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

– Первое, что пришло на ум при виде состава – отсутствие Чалова, – сказал Билялетдинов. – Я бы его включил даже в роли запасного. Для него это был бы аванс для дальнейшей работы. Место ему можно было бы найти.

– Тогда надо было другого убирать.

– Я не буду уточнять фамилии, но там есть, кто мог бы, не поехать вместо Чалова.

– Нойштедтер играет в Европе, но лишним оказался именно он.

– Какой у него опыт в Европе? Нужен не просто опыт выступления на невыдающемся уровне, на котором он действовал. Согласен, что играть там непросто, и уровень там достойный. Опыт в мире и в Европе хорош тогда, когда ты что-то выигрываешь. Черчесов выбрал игроков, которые ближе и знакомы ему. Наверное, Семенов и Кутепов больше убедили его.

– Рауша отцепили. Кто будет играть слева в обороне?

– Жирков. Если он будет здоров… Юрий, на мой взгляд, сохранил прожиточный минимум, кондиции, которые позволяют ему играть на уровне. Может, специальные измерения показывают, что скорость уже не та, что была 10 лет назад. Но игровое мышление, принятие решений – не вызывают сомнений. Но вторая кандидатура, которая могла бы пригодиться сборной – это Рауш. Он мобильный, скорость хорошая Я ждал Чалова и Рауша в окончательном составе. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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