Билья больше не будет выступать за сборную Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Лукас Билья заявил, что прекращает выступление за национальную команду. Такое решение 32-летний аргентинец принял после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от Франции (3:4).

- Пришло время отойти в сторону, быть честным с самим собой и понять, что есть новое талантливое поколение, и сейчас их время выйти на первый план, - приводит Fox Sports слова Бильи.

Билья выступал за национальную команду с 2011 года, за это время он провел 57 матчей и забил 1 гол. На чемпионате мира в России полузащитник сыграл в одной встрече – на групповом этапе против Исландии (1:1).