Бывший наставник "Вест Хэма" Славен Билич может возглавить сборную Австралии, сообщает The Score. Отмечается, что руководители федерации футбола Австралии уже провели несколько бесед с агентом специалиста.

Напомним, что 49-летний тренер работал с "Молотобойцами" с 2015 по 2017 год, и был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. У него уже есть опыт работы со сборными – с 2006 по 2012 год он возглавлял команду Хорватии.

На чемпионате мира-2018 Австралия сыграет в группе С против Франции, Перу и Дании.