Билеты на ЧМ-2018: первый период продаж завершится 12 октября, заказано два миллиона билетов

Первый этап продажи билетов на чемпионат мира-2018 в России завершится 12 октября, сообщает пресс-служба ФИФА. Продажи стартовали 14 сентября, и с тех пор было запрошено более двух миллионов билетов. Лидируют по числу поданных заявок болельщики из России: на их долю приходится чуть менее 70 процентов всех запрошенных билетов. Таким образом, заявки из других стран составляют более 30 процентов. В первых рядах – болельщики из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.

В ходе первого периода продаж, который завершится 12 октября в 12.00 по московскому времени, болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте FIFA.com/bilet. Заявку можно подать в любой момент, даже в первый или в последний день данного периода: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Билеты, приобретенные в ходе этого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут уточняться).