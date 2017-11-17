Билеты 4-й категории на матчи ЧМ-2018 будут вновь доступны с 5 декабря

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что билеты четвертой категории, предназначенные для граждан РФ, на матчи чемпионата мира 2018 года, снова будут доступны для покупки, начиная с 5 декабря. В этот день стартует второй этап продаж, который продлится до 3 апреля и будет разделен на два периода (5 декабря - 31 января - путем случайной жеребьевки, 13 марта - 3 апреля - продажа в порядке очереди. - Прим. "СЭ").

- Будут ли еще билеты четвертой категории? Конечно же, еще появятся, - цитирует ТАСС Сорокина. - То, что их не продают в порядке так называемой живой очереди, - сделано специально. Также в этот период не продаются билеты на полуфиналы, финал. Они недоступны конкретно в этом периоде, но будут доступны с 5 декабря.

Первый период первого этапа продаж прошел с 14 сентября по 12 октября, билеты реализовывались путем случайной жеребьевки. Второй период стартовал вчера, 16 ноября. Билетов по сниженной, по сравнению с другими категориями билетов, цене в наличии не было.

Отметим, что последний этап продажи билетов на матчи мирового первенства пройдет с 18 апреля по 15 июля (день проведения матча за третье место и финала турнира). В его рамках билеты также будут реализовываться в порядке очереди.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка турнира, при которой сборная России вместе с Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией попала в первую корзину, состоится 1 декабря в Москве.