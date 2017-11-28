Билеты 4-й категории на чемпионат мира-2018 будут доступны на втором этапе продаж

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер отметил, что в федерации очень довольны результатами первого этапа продаж билетов на чемпионат мира-2018. Эллер также добавил, что на втором этапе будут доступны билеты 4-й категории.

– Мы очень довольны результатами первого этапа продаж, – цитирует пресс-служба ФИФА Эллера. – Как и ожидалось, чемпионат мира вызывает большой интерес, как в России, так и за рубежом. Следующая возможность забронировать места на этом уникальном событии появится у болельщиков через несколько дней после финальной жеребьевки, когда 5 декабря в 12.00 по московскому времени на сайте стартует второй этап продаж. Болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на определенные матчи, в том числе билетов 4-й категории, которые доступны только для резидентов России.

Напомним, что первый период первого этапа продаж прошел с 14 сентября по 12 октября, билеты реализовывались путем случайной жеребьевки. Второй период стартовал 16 ноября. Второй этап продаж будет разделен на два периода – с 5 декабря по 31 января и с 13 марта по 3 апреля. Отметим, что последний этап продажи билетов на матчи мирового первенства пройдет с 18 апреля по 15 июля (день проведения матча за третье место и финала турнира). В его рамках билеты также будут реализовываться в порядке очереди.