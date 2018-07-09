Bild: "Игроки сборной России вдыхали аммиак. Он схож с допингом!"

Немецкий таблоид Bild, основываясь на публикации Süddeutsche Zeitung, обвинил игроков сборной России в использовании сторонних веществ для улучшения физических кондиций во время матчей плей-офф чемпионата мира. Издание отмечает, что во время игры 1/8 финала против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти) на руки у Артема Дзюбы были видны следы от уколов. В медицинском штабе национальной команды опровергли эти сообщения.

Также внимание газеты привлекли действия Александра Головина и Ильи Кутепова в перерыве матча 1/4 финала против Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). В публикации отметили, что российские футболисты вдыхали какое-то вещество, предположительно аммиак. При этом журналисты отметили, что он не входит в перечень запрещенных препаратов, но имеет схожий с допингом эффект.

Кроме того, пользователи отметили физическую готовность сборной России на домашнем турнире, что, по их мнению, также свидетельствует об использовании допинга. По их мнению, игроки национальной команды демонстрировали хорошую физическую готовность на протяжении всего турнира. Также отмечалось, что лидером по общему пробегу является именно россиянин – Роман Зобнин за 510 минут игрового времени (не считая добавленного времени) пробежал 64 километра (12,4 километра в среднем за игру).

Отметим, что это за время чемпионата мира это далеко не первая попытка западных СМИ обвинить игроков сборной России в использовании запрещенных препаратов. Ранее под подозрение попал Денис Черышев. Перед матчем с Испанией ему вменялось "лечение с использованием гормонов роста". В РФС объяснили, что причиной появления таких сообщений стала ошибка при переводе одного из интервью отца футболиста Дмитрия Черышева.

Накануне, 8 июля, знаменитый автор допинговых разоблачений Хайо Зеппельт выступил с резкой критикой в адрес ФИФА. По его мнению, организация плохо подготовилась к турниру с точки зрения проверки допинг-проб.

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