Бибрас Натхо: "Если у Дзагоева или Головина игра не пойдет, у России не будет шансов"

Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо в беседе с израильскими СМИ выразил надежду, что сборная России сумеет пробиться в одну восьмую финала чемпионата мира-2018, однако добавил, что эта стадия турнира является пределом ее возможностей.

"Сборная России пока играет плохо, и атмосфера вокруг нее негативна, что может привести к коллапсу, - сказал капитан сборной Израиля. - Надеюсь, что домашние стены помогут – да и группа не особо сильная. Все решится в поединке с Египтом – Уругвай сильнее".

Натхо полагает, что его бывшие партнеры по ЦСКА являются ключом к успеху сборной России.

"Дзагоев после травмы. Если у него или у лучшего российского футболиста, Головина, игра не пойдет – у России просто не будет шансов. У Акинфеева будет много работы, однако он вратарь очень высокого класса и, думаю, справится. Перед Игнашевичем, в его 39 лет, можно лишь снять шляпу. Суперпрофессионал. Несомненно, в его силах придать обороне стабильности", – добавил полузащитник. (Эли ШВИДЛЕР)