Безвизовый въезд в Россию будет действовать для иностранных болельщиков до конца года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные обладатели паспортов болельщика на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца года. Он отметил, что уже поговорил об этом с иностранными коллегами, когда поздравлял французскую и хорватскую стороны.

В финале ЧМ-2018 Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

– Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года, – приводит ТАСС слова главы государства. – Многократный, я повторяю, безвизовый режим. Надеюсь, что многие болельщики воспользуются этой возможностью и приедут в Россию еще не один раз с друзьями и членами семьи.

Не хотел бы вспоминать, что и как говорилось в преддверии чемпионата. Давайте перевернем эту страницу, давайте будем говорить и думать о хорошем. Этот замечательный праздник состоялся благодаря усилиям тысяч людей в России.

Конечно, нельзя не сказать слова благодарности нашим гостям – иностранным туристам, иностранным болельщикам. До чемпионата российскую сторону тоже "попугивали" возможными хулиганскими проявлениями со стороны, например, английских фанатов и так далее. Но все вели себя просто прекрасно, проявили самые лучшие качества любителей спорта и футбола, показали, что спорт и футбол может не разъединять, не вести к дракам и потасовкам, а объединять людей на основе общих принципов и общих ценностей, причем таких – культурных, гуманистических.

Многие иностранцы познакомились с культурой и городами России, с людьми нашими познакомились открытыми. И у миллионов людей просто изменилось мнение о нашей стране и это тоже большой результат.