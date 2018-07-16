Безвизовый режим для иностранных болельщиков продлен до конца 2018 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные болельщики, которые побывали на чемпионате мира-2018, смогут еще раз приехать в Россию. Безвизовый режим для обладателей паспоротов болельщика будет действовать до конца этого года.

– Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года, – приводит ТАСС слова Путина. – Многократный, я повторяю, безвизовый режим. Надеюсь, что многие болельщики воспользуются этой возможностью и приедут в Россию еще не один раз с друзьями и членами семьи.

В воскресенье ЧМ-2018 завершился финалом, в котором Франция обыграла Хорватию (4:2).