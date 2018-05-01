14:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Безумная очередь в билетный центр ЧМ. На что рассчитывают эти люди?

Очередь в билетный центр на Житной. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, "СЭ"
Очередь в билетный центр на Житной. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, "СЭ"
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В 14.00 по Москве на улице Житная дом 4 открылась свободная продажа оставшихся билетов на матчи чемпионата мира. Уже с утра вдоль улицы выстроилась очередь в несколько сотен человек, которые рассчитывают, что в наличии еще есть недорогие билеты на матчи с участием ведущих сборных.

При этом периодически из здания выходят волонтеры и оповещают собравшихся, что билеты остались только на матчи, которые пройдут в Волгограде, а также на поединок ТунисПанама в Саранске – и только первой категории. Отметим, что последний этап продаж на сайте ФИФА стартовал 18 апреля. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Снежик

Меньше часа назад на дом доставили 4 билета. В сентября делал заявку, на первом этапе продаж. Все заявки прошли. Два билета на матч 1/8 и 2 билета на финал.

14:27

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