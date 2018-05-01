Безумная очередь в билетный центр ЧМ. На что рассчитывают эти люди?

В 14.00 по Москве на улице Житная дом 4 открылась свободная продажа оставшихся билетов на матчи чемпионата мира. Уже с утра вдоль улицы выстроилась очередь в несколько сотен человек, которые рассчитывают, что в наличии еще есть недорогие билеты на матчи с участием ведущих сборных.

При этом периодически из здания выходят волонтеры и оповещают собравшихся, что билеты остались только на матчи, которые пройдут в Волгограде, а также на поединок Тунис – Панама в Саранске – и только первой категории. Отметим, что последний этап продаж на сайте ФИФА стартовал 18 апреля. (Филипп ПАПЕНКОВ)