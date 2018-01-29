Безопасность стадиона и базы "Локомотива" будет повышена к ЧМ-2018

Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что к чемпионату мира 2018 года уровень безопасности на "РЖД-Арене" и базе клуба в Баковке будет повышен. Ранее руководитель железнодорожников отмечал, что на домашнем стадионе команды во время турнира мирового первенства будут тренироваться судьи.

– Инфраструктура клуба (база и стадион) будет использоваться при проведении чемпионата мира, в связи с чем запланированы ряд проектов, направленных на повышение их безопасности, – цитирует ТАСС Геркуса. – В том числе это поможет стадиону клуба соответствовать требованиям приказа 1092 (приказ МВД РФ "Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности" – Прим. "СЭ"), предъявляющего жесткие требования к оборудованию досмотровых зон. В части, необходимой для чемпионата мира, проект будет софинансирован оргкомитетом ЧМ.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. "РЖД Арена" не примет матчей турнира, а на базе железнодорожников во время мирового первенства будет располагаться сборная Ирана.