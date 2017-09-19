Безопасность гостей ЧМ-2018 в Казани обеспечат 10 тысяч спасателей

Около 10 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность команд и болельщиков в Казани во время чемпионата мира-2018, сообщает Welcome2018.com со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Радика Гисмятова. Непосредственно возле стадиона будут дежурить около тысяч спасателей.

- Для обеспечения безопасности спортивных мероприятий во время ЧМ-2018 произведен предварительный расчет группировки сил и средств от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики в составе 10 тысяч человек личного состава и более 800 единиц техники, в том числе от МЧС 2260 человек и 146 единиц. В состав группировки включены воздушные суда, - сказал Гисмятов.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.