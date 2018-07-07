Без полуфинала... Россия проиграла Хорватии по пенальти. Обидно...

Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира по пенальти уступила Хорватии.
В первом тайме команды обменялись голами. Счет красивым дальним ударом открыл Денис Черышев, но уже через 8 минут Андрей Крамарич оказался один на линии вратарской и восстановил равновесие.
В дополнительное время на гол Домагоя Виды ответил Мариу Фернандес после навеса Алана Дзагоева.
В серии послематчевых пенальти Даниэль Субашич отразил удар Федора Смолова, а Мариу Фернандес пробил мимо.
В полуфинале Хорватия в среду, 11 июля, в Москве сыграет против Англии.
Чемпионат мира-2018
1/4 финала
РОССИЯ - Хорватия - 2:2 д.в. (1:1, 0:0, 1:1). Пенальти - 3:4
Серия пенальти: Смолов - 0:0 (вратарь). Брозович - 0:1. Дзагоев - 1:1. Ковачич - 1:1 (вратарь). Мариу Фернандес - 1:1 (мимо). Модрич - 1:2. Игнашевич - 2:2. Вида - 2:3. Кузяев - 3:3. Ракитич - 3:4.
Голы: Черышев, 31 (1:0). Крамарич, 39 (1:1). Вида, 101 (1:2). Мариу Фернандес, 115 (2:2).
Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов (Ерохин, 54), Зобнин, Кузяев, Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).
Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Ребич, Ракитич, Модрич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), Манджукич.
Предупреждения: Ловрен, 35. Стринич, 38. Вида, 101. Газинский, 109. Пиварич, 114.
Судьи: РИЧЧИ, Ван Гассе, Де Карвалью (все Бразилия).
ВАР: Иррати (Италия). Сампайю (Бразилия), Диас Перес (Испания), Валери (Италия).
7 июля. Сочи. Стадион "Фишт".
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Дополнительная информация
- Алан Дзагоев
- Сборная России (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Федор Смолов
- Денис Черышев
- Мариу Фернандес