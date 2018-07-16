07:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Беспорядки в Париже: фанаты громили магазины, полиция применила газ


В центре Парижа во время празднования победы сборной Франции на ЧМ-2018 произошли столкновения между полицией и фанатами, сообщает BFMTV. Неизвестные разгромили несколько витрин магазинов на Елисейских полях. Хулиганы хотели проникнуть в супермаркет, чтобы раздобыть алкоголь.

Полиция применила слезоточивый газ. Несколько инцидентов произоло также возле Триумфальной арки. Органы правопорядка разгоняли толпу с применением спецтехники при помощи напора воды.

В воскресенье сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию - 4:2. Команда повторила успех 1998 года и стала двукратным чемпионом мира

 

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