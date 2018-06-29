Бесплатные поезда перевезли более 213 тысяч болельщиков чемпионата мира

Бесплатные поезда перевезли более 213 тысяч болельщиков в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на РЖД.

С 12 июня отправлено 487 дополнительных бесплатных поездов для болельщиков, которые перевезли свыше 213,5 тысячи человек. Еще 26 поездов отправляются в рейс 29 июня, они доставят более 14 тысяч болельщиков из Москвы, Саранска, Калининграда, Самары, Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону.

Отмечается, что пик перевозок пришелся на 24 июня. В этот день отправилось 45 бесплатных поездов, на которых было перевезено более 26 тысяч болельщиков.

Напомним, следующий этап чемпионата мира – плей-офф – стартует 30 июня.

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