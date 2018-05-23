Бесплатные поезда на время ЧМ забронировали болельщики из 154 стран

Болельщики, которые забронировали места на бесплатные поезда во время чемпионата мира, приедут из 154 стран, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу "Транспортной дирекции-2018". Список стран дополнился такими экзотическими государствами, как: Гайана, Лаос, Никарагуа. Наибольшее количество фанатов по-прежнему планируется из Колумбии, Аргентины, Мексики, США и Китая.

- Ранее по просьбе болельщиков мы внедрили опцию "Лист ожидания", – заявил генеральный директор "Транспортной дирекции" Кирилл Поляков. – В том случае, если нет мест на подходящий бесплатный поезд, желающие могут оставить заявку на сайте www.tickets.transport2018.com или по телефонам горячей линии.

Отметим, что 82 процентов болельщиков забронировали места в поездах на время группового этапа и 52 процента – на время плей-офф.

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