19:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бесплатные поезда на время ЧМ забронировали болельщики из 154 стран


Болельщики, которые забронировали места на бесплатные поезда во время чемпионата мира, приедут из 154 стран, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу "Транспортной дирекции-2018". Список стран дополнился такими экзотическими государствами, как: Гайана, Лаос, Никарагуа. Наибольшее количество фанатов по-прежнему планируется из Колумбии, Аргентины, Мексики, США и Китая.

- Ранее по просьбе болельщиков мы внедрили опцию "Лист ожидания", – заявил генеральный директор "Транспортной дирекции" Кирилл Поляков. – В том случае, если нет мест на подходящий бесплатный поезд, желающие могут оставить заявку на сайте www.tickets.transport2018.com или по телефонам горячей линии.

Отметим, что 82 процентов болельщиков забронировали места в поездах на время группового этапа и 52 процента – на время плей-офф.

Все о чемпионате мира в России - здесь.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!