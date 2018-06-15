Берт ван Марвейк: "Здесь я тренирую Австралию, а Саудовская Аравия для меня уже история"

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк прокомментировал разгромное поражение Саудовской Аравии в матче против России (0:5).

- Вы тренировали сборную Саудовской Аравии. Ожидали ли вчера такого поражения от нее?

- Я ожидал этого вопроса. Я здесь в качестве тренера Австралии. Для меня Саудовская Аравия уже история. (Артур ЕНИКЕЕВ)

16 июня сборная Австралии проведет свой первый матч на ЧМ-2018 против сборной Франции. Начало в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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