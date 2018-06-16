Берт Ван Марвейк: "Судья сразу показал, что пенальти не было, а потом..."

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк после поражения от Франции (1:2) на ЧМ-2018 высказался о системе видеорефери.

- Я не видел момент фола на экране. Я не думал, что пенальти был в тот момент, глядя на это с бровки. Сложный момент, но судья был близко и судья сразу сказал, что пенальти нет, а потом пошел смотреть. Если ты уверен на сто процентов и вдруг потом сомневаешься - это не очень правильно.

Сейчас все говорят об этих системах. Это только начало. Нам всем предстоит еще учиться. Я не хочу говорить о технологиях, хочу говорить об игре. Счет мы уже поменять не можем. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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