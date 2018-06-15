Берт Ван Марвейк: "Если бояться проиграть, как Саудовская Аравия, то лучше не выходить на поле"

Главный тренер сборной Австралии Берт Ван Марвейк рассказал о подготовке своей команды к завтрашнему матчу против Франции.

- Я не буду говорить о тактике нашей команды. Мы играем против одной из лучших команд мира. Мы понимаем, что они могут взять трофей. Но не всегда лучшие игроки завоевывают трофеи – их выигрывают команды. Важно быть самими собой. Нам нужно верить в себя. Нам нужно мужество.

Последняя тренировка перед игрой всегда немного расслабленная. Даже игроки пока не знают, кто выйдет на поле. Конечно хорошо, когда в команде есть игроки с опытом выступлений на ЧМ. Опыт – это всегда хорошо. После игры не надо кусать локти. Надо отдать все на поле. Непросто быть самим собой, когда ты играешь с Францией на ЧМ.

- Можете ли вы проиграть завтра, как Саудовская Аравия вчера?

- Тогда можно вообще не выходить на поле. Мы работали месяц. Нужна концентрация. Не просто 10, 20 или 30 минут, а все 90. Нужна и удача. (Артур ЕНИКЕЕВ)