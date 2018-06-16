Берт Ван Марвейк: "Два слова - гордость и разочарование"

Главный тренер сборной Австралии Берт Ван Марвейк заявил, что гордится игрой своей команды в матче чемпионата мира-2018 против Франции (1:2). "Соккеруз" уступили, пропустив мяч от Поля Погба – гол был зафиксирован с помощью системы автоматического определения взятия ворот.

Франция – Австралия: гол Погба принес победу команде Дешама

– Всего два слова – гордость и разочарование. Мы хорошо поработали. Очень обидно. Было не мало моментов, когда звезды французов не знали что делать. Они сами об этом говорили. Когда вы проигрываете по пенальти, то это можно и нужно обсуждать... Когда вы пропускаете такой гол-счастливчик, то очень обидно. На 95 процентов мы выполнили план на игру. Я не могу ругать игроков, я должен их похвалить, но очков мы не заработали. Думаю, что мы заслужили, как минимум ничью. Вчера меня спрашивали, не боюсь ли я 0:5. Думаю, что мы показали, что это другая команда. Сегодняшний матч – повод для оптимизма. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Во втором туре сборная Франции сыграет с Перу (21 июня, Екатеринбург), Австралия встретится с Данией (21 июня, Самара).

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