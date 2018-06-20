Берт ван Марвейк: "Дания более слаженная команда, чем Франция"

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк опасается сборной Дании в преддверии второго тура группового турнира ЧМ-2018. В первом туре австралийцы уступили Франции со счетом 1:2.

– Мы уже сыграли с Францией. Я думаю, что французы более креативны, однако Дания выглядит со стороны более слаженной командой, – цитирует AFP ван Марвейка.

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