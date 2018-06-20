15:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Берт ван Марвейк: "Дания более слаженная команда, чем Франция"


Главный тренер сборной Австралии  Берт ван Марвейк опасается сборной Дании в преддверии второго тура группового турнира ЧМ-2018. В первом туре австралийцы уступили Франции со счетом 1:2.

– Мы уже сыграли с Францией. Я думаю, что французы более креативны, однако Дания выглядит со стороны более слаженной командой, – цитирует AFP ван Марвейка.

Дания - Австралия

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России:
где и как купить билеты на турнир // 
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы других СМИ