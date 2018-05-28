"Бернли" подтвердил, что Тарковски не сыграет на ЧМ-2018

"Бернли" на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Джеймс Тарковски покинул расположение сборной Англии и не сыграет на чемпионате мира-2018. Накануне агентство AFP сообщило, что у хавбека была выявлена грыжа и ему потребуется операция.

Ранее Тарковски был включен в число пяти резервистов "трех львов".

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

Сборная Англии на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты