Бернарду Силва: "Уругвай все время тянул время, но это тоже часть игры"

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поздравил Уругвай с победой в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Уругвайцы победили Португалию 2:1 и в четвертьфинале встретятся с Францией.

- Судейство? Теперь это уже неважно, - сказал Бернарду Силва. - Мы проиграли, это нужно принять. Уругвай все время тянул время, но это тоже часть игры. У каждого своя тактика. Поздравляю Уругвай, это хорошая сборная, она провела достойный матч. Хотя мы, наверное, заслуживали большего. Но таковы все крупные турниры: нужно выступать на самом высоком уровне, и совершать как можно меньше ошибок. На этот раз не получилось.

Но я чувствовал, что мы сумели взять игру под контроль во втором тайме, прижали соперника к воротам.