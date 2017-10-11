Бернарду Силва: "Теперь Португалия постарается выиграть ЧМ-2018"

Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва после победы над Швейцарией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что главный тренер Фернанду Сантуш вселяет в игроков уверенность. Он также добавил, что теперь португальцы постараются выиграть мировое первенство, как и Евро-2016.

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Напомним, что победа над Швейцарией позволила Португалии выйти на первое место в турнирной таблице группы В.

– Фернанду Сантуш вселяет в игроков огромную уверенность, он всегда на нашей стороне, – приводит FourFourTwo слова Силвы. – Мы всегда стараемся побеждать, как это было на Евро-2016. Теперь постараемся выиграть и чемпионат мира.