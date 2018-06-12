Бернарду Силва: "Роналду - незаменимый игрок для сборной Португалии"

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что считает своего партнера по национальной команде Криштиану Роналду незаменимым игроком.

- Люди должны понимать, что Роналду незаменим, - приводит слова 23-летнего форварда Marca. - Когда он уйдет, мы потеряем лучшего игрока в истории португальского футбола. Его сильная сторона - амбиции.

В минувшем сезоне Роналду провел 7 игр в составе сборной Португалии и забил 6 голов.

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