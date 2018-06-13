Бернарду Силва: "Проблемы "Спортинга" не являются проблемой сборной Португалии"

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва отметил, что команда сосредоточена полностью на чемпионате мира. По его словам, скандальная ситуация в "Спортинге", с которым ряд игроков сборной разорвали контракты, не повлияет на атмосферу.

– Мы все думаем только о сборной, – цитирует A Bola Силву. – Когда играешь на чемпионате мира, все только на него и настроены. Эти параллельные проблемы не являются проблемой сборной. Все игроки выполняют свою работу и хотят помочь сборной.

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