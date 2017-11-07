Бернарду Силва: "Португалия сделает все, чтобы выиграть чемпионат мира в России!"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва на пресс-конференции подчеркнул, что команда выложится в предстоящих матчах с Саудовской Аравией (10 ноября) и США (14 ноября). Также хавбек отметил, что португальцы сделают все для победы на ЧМ-2018.

– Это будут важные игры, мы хотим сделать все наилучшим образом, – цитирует Zero Zero Силву. – У нас много новых футболистов и это дополнительная мотивация для всех, потому что все игроки хотят быть здесь, потому что представлять свою команду – это гордость. Мы подойдем к этим играм с максимальной ответственностью, нам нужны две победы.

Все новички были тепло приняты, как и я когда-то. Мы рады видеть новые лица в составе. Мы сделаем все возможное достижения своей цели. В России будут команды очень высокого класса, мы не фавориты, но выложимся на максимум, чтобы выиграть кубок мира.

Напомним, что сборная Португалии уже обеспечила себе попадание на чемпионат мира-2018, который пройдет в России этим летом.