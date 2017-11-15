Бергоми предлагает на пост наставника сборной Италии Моуринью или Манчини

Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми считает, что национальную команду должен возглавить Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед" или Роберто Манчини из "Зенита". Сегодня в отставку с поста наставника сборной был отправлен Джампьеро Вентура, под руководством которого итальянцы не вышли на ЧМ-2018.

- Жозе Моуринью был бы правильным выбором на должность главного тренера, - цитирует Daily Star Бергоми. - Нам нужен яркий тренер, даже если речь идет о краткосрочной перспективе. Также хорошим вариантом был бы Манчини.