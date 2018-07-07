19:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Берг на ЧМ-2018 нанес больше всех ударов по воротам без голов


Нападающий сборной Швеции  Маркус Берг бил по воротам соперников на ЧМ-2018 15 раз, но не забил ни одного мяча. Форвардом, который нанес больше ударов без голов, был только нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который на ЧМ-2010 пробил 29 раз по воротам соперников без голов.

Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2018 шведы проиграли Англии (0:2).

Швеция - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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