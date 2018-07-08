Бенжамен Павар: "Мы никого не боимся"

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар отметил, что его команда не боится Бельгии, с которой встретится в полуфинале ЧМ-2018. В тренерском штабе бельгийцев работает легенда французского футбола Тьерри Анри.

– Анри был отличным игроком, мировой звездой, но мы не будем обращать на это внимания, – цитирует AFP Павара. – Мы сосредоточены на своей игре. Знаем, что Бельгия – большая команда. Но мы играли против Месси, Суареса. Мы никого не боимся. Будем стараться надежно закрывать соперника.

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