Бенжамен Павар - автор самого красивого гола чемпионата мира-2018

Защитник "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар признан автором самого красивого гола чемпионата мира в России, информирует пресс-служба ФИФА. Свой мяч красивым ударом из-за пределов штрафной площади 22-летний игрок забил в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала турнира.

Напомним, всего в список претендентов включили 18 голов. Среди них были и точные удары россиян – одними из лучших признаны голы, забитые Денисом Черышевым (второй мяч в ворота Саудовской Аравии и первый гол в матче с Хорватией) и Артемом Дзюбой (третий мяч в ворота Египта).