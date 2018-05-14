Бендтнер - в расширенной заявке сборной Дании на ЧМ-2018

Сборная Дании огласила расширенную заявку на чемпионат мира-2018. В нее вошел бывший форвард "Арсенала" Никлас Бендтнер. Наибольшее представительство получили английские клубы - сразу девять датчан представляют чемпионат Англии.

Вратари: Каспер Шмайхель ("Лестер", Англия), Фредерик Реннов ("Бреннбю"), Йонас Лессль ("Хаддерсфилд", Англия), Йеспер Хансен ("Мидтьюлланн").

Защитники: Симон Кьер ("Севилья", Испания), Андреас Бьеланн, Хенрик Дальсгор (оба – "Брентфорд", Англия), Матиас Йергенсен ("Хаддерсфилд", Англия), Андреас Кристенсен ("Челси", Англия), Йенс Ларсен ("Удинезе", Италия), Риза Дурмиси ("Бетис", Испания), Янник Вестергор ("Боруссия" М, Германия), Николай Бойлесен, Петер Анкерсен (оба – "Копенгаген"), Йонас Кнудсен ("Ипсвич", Англия).

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия),

Делэйни ("Вердер", Германия), Вильям Квист ("Копенгаген"), Лассе Шене ("Аякс", Голландия), Лукас Лерагер ("Бордо", Франция), Майк Йенсен ("Русенборг", Норвегия), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Саутгемптон", Англия), Микаэль Крун-Дели ("Депортиво", Испания), Даниэль Васс ("Сельта", Испания), Матиас Йенсен ("Норшелланн").

Нападающие: Николай Йергенсен ("Фейеноорд", Голландия), Андреас Корнелиус ("Аталанта", Италия), Никлас Бендтнер ("Русенборг", Норвегия), Пионе Систо ("Сельта", Испания), Виктор Фишер, Роберт Сков (оба – "Копенгаген"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг", Германия), Мартин Брейтуэйт ("Бордо", Франция), Каспер Дольберг ("Аякс", Голландия), Кеннет Зохоре ("Кардифф", Англия).

Сборная Дании на ЧМ-2018 сыграет в группе с Перу (16 июня, Саранск), Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва, "Лужники").