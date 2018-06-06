Белоруссия не пропустила через границу болельщика, направлявшегося на ЧМ

Руководитель Аппарата Межведомственного оперативного штаба по безопасности ЧМ-2018, руководитель Главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка ЧМ-2018 Алексей Лаврищев рассказал, как происходит контроль болельщиков за счет системы FAN ID.

- Случаи отказа в FAN ID единичны. На сегодня выдан уже миллион паспортов. С 4 июня по ним уже можно въехать в государство, и это сделали порядка полутора тысяч человек. В том числе 74 пересекли границу Белоруссии, чтобы затем отправиться в Россию. Одного болельщика белорусские коллеги не пропустили - у него был поддельный паспорт, - сказал Лаврищев (Филипп ПАПЕНКОВ)

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